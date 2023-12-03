İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) yapıldı.Abone ol
2023-Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlanacak.