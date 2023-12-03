AK Parti, isimli anket iddialarını yalanladı!

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ak Parti olarak belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı.

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, henüz Ak Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. Ak Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.