Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı: Feribot seferlerinin tümü iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzey kesimlerde yarın rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini bildirerek uyarıda bulundu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisinin kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan tarifeli feribot seferlerinin tümü fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın meydana gelmesi tahmin edilen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.