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MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

MSB
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