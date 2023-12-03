MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.