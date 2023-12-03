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DSP' 12. Olağan Kurultayı'nı yapıyor!

DSP' 12. Olağan Kurultayı'nı yapıyor!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: DSP'nin hedeflediği güçlü devlet, mutlu insanların olduğu, bütçesi denk, istihdamı her çalışma yaşını kapsayan tam bağımsız Türkiye'dir.

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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP'nin hedeflediği güçlü devlet, mutlu insanların olduğu, bütçesi denk, istihdamı her çalışma yaşını kapsayan tam bağımsız Türkiye'dir." dedi.

Aksakal, partisinin TES-İŞ Toplantı Salonu'ndaki 12. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, DSP'nin Türk halkının ortak paydası olduğunu söyledi.

Milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir parti olan DSP'nin, inançlara saygılı laiklik ilkesi, bütün inanç gruplarını kucaklayan, çağdaş, Atatürkçü yapısıyla, insanların özel yaşamlarının güvencesi olduğunu belirten Aksakal, ekonomide de "Ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen" düsturuyla, çokça üreten, hakça bölüşen bir Türkiye amaçladıklarını dile getirdi.

Vatandaşın vergi vermek, askere gitmek; devletin de vatandaşını korumak, kollamak; güvenlik, adalet, eğitim ve sağlık hizmetlerini her vatandaşına sağlamak gibi görevleri olduğunu vurgulayan Aksakal, "Yani vatandaşın devlete karşı, devletin de vatandaşlarına karşı hak ve sorumlulukları olacaktır. İşte DSP'nin hedeflediği güçlü devlet, mutlu insanların olduğu, bütçesi denk, istihdamı her çalışma yaşını kapsayan tam bağımsız Türkiye'dir." diye konuştu.

"Yerel Yönetim Seçimleri Koordinasyon Kurulumuzca diyaloglarımızı başlattık"

Aksakal, 2019 yerel seçimlerinde 3'ü ilçe, 4'ü belde olmak üzere toplam 7 belediye başkanlığı kazandıklarını hatırlatarak, gelecek seçimlerde çok daha fazla yerde DSP'li belediyelerin var olmasına gayret edeceklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de demokratik sol belediyecilik anlayışını yeniden hakim kılmak; temiz, dürüst, toplumsal değer yargılarını da icraatlarına yansıtan uygulamalarla halka hizmet vermek istediklerini ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizde oluşturduğumuz Yerel Yönetim Seçimleri Koordinasyon Kurulumuzca yapılan çalışmalarımızı gerçekleştirmek üzere diyaloglarımızı başlattık. Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Emperyalist projelere karşı ortak bir paydada buluştuğumuz ve bir arada olduğumuz Cumhur İttifakı yapısıyla ilkesel olarak ittifakın başarısına odaklanmış bir stratejiyle önemli sonuçlar elde edeceğimize inancımız da tamdır. Tüm bunların dışında yerel seçimler sonrası asıl hedef ülke yönetimi, yani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak olacaktır."

Kurultayın açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Zafer Sırakaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ve partililer katıldı.

Aksakal'ın tek genel başkan adayı olduğu DSP 12. Olağan Kurultayı'nda partinin yönetimi bugün belirlenecek.

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