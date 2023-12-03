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Kalp rahatsızlığı olan bebek için ambulans uçak havalandı!

Kalp rahatsızlığı olan bebek için ambulans uçak havalandı!

Van'da kalp rahatsızlığı tespit edilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bebeğe konjenital kalp hastalığı tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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