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Bilecik’te sürücünün bir anlık dikkatsizliği canına mal oluyordu

Bilecik’te sürücünün bir anlık dikkatsizliği canına mal oluyordu

Bilecik’te bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesinde yaşanan kazada, park halindeki F.Ö.’nün idaresindeki 11 EP 737 plakalı otomobil, iddialara göre sürücünün fren yerine gaza basmacı sonucu önünde park halindeki 07 AZE 517 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç önündeki park halindeki diğer araç olan 11 AR 644 plakalı otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden F.Ö.’nün kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak demir parmakları devirdikten sonra yaklaşık 15 metre aşağıya şarampole uçtu. Yaşanan kazada araç, ağaçlarda takılı kalırken sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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