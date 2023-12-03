AK Parti'den flaş emekli maaşı çıkışı! Mustafa Şen, 'Yılbaşında iki katına yaklaşacak' dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti anketi diye yayınlanan anketlere ateş püskürdü. Şen, emekli maaşıyla ilgili de Trabzon'da yolunu kesip emekli maaşından şikayet eden amca ile aralarında geçen konuşmayı aktarıp "Yılbaşında iki katına yaklaşacağını söyledim. 'Niye şimdi vermiyorsun?' diye sordu" diye konuştu.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Biz, henüz Ak Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. Ak Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

İstanbul ve Ankara'da tek çivi çakmadılar

Mustafa Şen, Suriçi Grubu'nun düzenlediği toplantıda yaptğı toplantıda ise İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazanmasını kastederek "2019'daki yerel seçimden sonra bir çivi çakmadılar. Seçmenimiz böyle tercih etti, bu başımızın tacı. Ama insan hiç mi bir şey yapmaz" dedi.

Sokakta enflasyon, emekli maaşı diyorlar

AK Partililere 'sokağa çıkma' çağrısı yapan Mustafa Şen, "Sokağa çıkmalıyız. Hep sokakta olmalıyız. Diyorlar ki, 'Sokağa çıkınca enflasyon var, emekli maaşları düşük.' Adam haklı. 'Bağırıp çağırıyor' diyorlar. Karadenizli olmayan bağırıp çağırmayı bilmez. Adamı vururuz biz" ifadelerini kullandı. "Trabzon'da bir hacı amcayla konuştum" diyen Mustafa Şen şöyle konuştu:

Yılbaşında iki katına yaklaşacağını söyledim

"Bana 'Emekli maaşım az' diye veryansın etti. Amcadan azıcık sabretmesini istedim. Yılbaşında iki katına yaklaşacağını söyledim. 'Niye şimdi vermiyorsun?' diye sordu. Amcaya 'Para kalmadı, hepsini deprem bölgesinde harcadık' diye cevap verdim. Bana cevabı 'O zaman istemiyorum, Allah devlete millete zeval vermesin' oldu ve gitti."

14 Mayıs saat 20.00'de sonucu biliyorduk

14 Mayıs'taki seçimlerde, akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde toplandıklarını söyleyen Şen, "O akşam saat 20.00 civarında sonuç bizde vardı. Yapay zekamız sonucu belirlemişti. Liderimiz ertesi gün saat 18.00'e toplantı koydu. Gündemi 28 Mayıs değildi. 31 Mart yerel seçimlerini işaret etti ve bize 'İstanbul bizim namusumuzdur, namusumuzu alacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 5-6 haftada orayı aldı geldi

Dünyada önemli jeopolitik gelişmeler olduğuna dikkati çeken Şen, "Kafkas coğrafyasında Azerbaycan'ın başına Ermenistan'ı bela ettiler. Ama Tayyip Erdoğan gitti, 5-6 haftada orayı aldı geldi" dedi. Şen, "Tayyip Erdoğan bir jazz üstadı gibi. Ne yapacağı hesaplanamıyor. Onun en büyük özelliği hesaplanamıyor olmasıdır. Türkiye üzerine oyun oynayanlar bunu anlayamıyor" ifadelerini de kullandı.

Sadece Gazzeliler yok! Nice aslanlar var

Şen, konuşmasını İsrail-Filistin savaşına değinerek sonlandırdı. Şen, "Gazze'nin o tünellerinde yalnızca Filistinliler yok. O tünellerde nice aslanlar var. Bunu bilin" ifadelerini kullandı.