Hayırsız evlat! Babasına not bırakıp 'oğlun elimizde 300 bin TL vermezsen öldürürüz' diye fidye istedi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen kişi, paraları almaya gelince yakalandı. Sosyal medya 'hayırlı evlat' paylaşımlarıyla doldu...

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan N.A, bir süredir ulaşamadığı oğlu E.A'nın hayatından endişe ederek Çorlu Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu.

300 bin TL vermezsen oğlun ölür!

Daha sonra eve dönen N.A, evde oğlunun kaçırıldığı ve istenen adrese 300 bin lira getirmezse öldürüleceği yazılı not buldu. Baba N.A, emniyete giderek durumu anlattı.

Parayı almaya gelince yakalandı

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında baba istenilen yere parayı bıraktı. Bir süre sonra, parayı almak için olay yerine gelen oğul E.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Borçlarını ödeyemediği için evden kaçmış

E.A emniyetteki ifadesinde, babası kayıp müracaatı için emniyete gittiğinde, para istenen notu kapının altından attığını itiraf etti. Borçlarını ödeyemediği için evden kaçtığını iddia eden E.A, alacağı parayla borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

Mahkeme 'hayırsız evlat'ı serbest bıraktı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.