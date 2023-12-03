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ABD'lilerin yüzde 50'si İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekliyor!

ABD'lilerin yüzde 50'si İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekliyor!

ABD'li araştırma şirketi Gallup'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 50'si İsrail'in Gazze'ye saldırılarını desteklerken yüzde 45'i karşı çıkıyor.

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Gallup, kasımda 1013 ABD'linin katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyip desteklemediklerine ilişkin anket yaptı.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 50'si İsrail'in saldırılarına destek verirken, yüzde 45'lik bir dilim ise saldırıları onaylamıyor.

Ülkedeki Cumhuriyetçilerin yüzde 71'i saldırıları onaylıyor ancak yüzde 23'ü karşı çıkıyor.

Demokrat katılımcıların yüzde 63'ü İsrail'in Gazze'ye saldırılarını doğru bulmazken yüzde 36'sı ise saldırılara destek veriyor.

Öte yandan, erkeklerin yüzde 59'u İsrail'in Gazze'ye saldırılarına desteklerken, yüzde 37'si buna karşı çıkıyor. Ülkedeki kadınlarınsa yüzde 52'si saldırıları doğru bulmazken yüzde 44'ü İsrail'in saldırılarını haklı buluyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "beyaz" Amerikalıların yüzde 61'i destekliyor fakat yüzde 36'sı bu saldırıları doğru bulmuyor. Diğer ırklardan katılımcıların da yüzde 64'ü bu saldırıları onaylamıyor, yüzde 30'u ise tersi görüşe sahip.

Katılımcıların yüzde 67'si ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri ve Filistin'e yaptığı insani yardımlardan memnuniyetini belirtirken, ABD'lilerin yüzde 31'i ülkelerinin İsrail'e "gereğinden fazla yardım yaptığını" düşünüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren Gazze'ye saldırılarını ABD'li yetişkinlerin yüzde 72'si yakından takip ediyor.

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