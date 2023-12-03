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Meteoroloji uyardı! Yarın bunu yapmak yasak

Meteoroloji uyardı! Yarın bunu yapmak yasak

Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

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Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 00.00’dan başlayarak aynı gün saat 12.00’ye kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.

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