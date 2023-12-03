7. Kar Spor İda Ultra Maratonu tamamlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kar Spor İda Ultra Maratonu" sona erdi.

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Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kar Spor'un öncülüğünde bu yıl 7'ncisi yapılan maraton, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında gerçekleştirildi.

110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus”, 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" ve bu sene eklenen 8,5 kilometrelik “Sekizbuçuk” kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 30 ülkeden yaklaşık 1700 sporcu katıldı.

"İda Ultra" kategorisinde erkeklerde Özgür Sancak, kadınlarda ise İran'dan Sahar Samodıan Asl Ilkhchı birinci oldu.

"Half Ultra" kategorisinde erkeklerde Portekiz'den Helio Fumo, kadınlarda Selma Altundiş ilk sırada geldi.

"Run Zeus" kategorisinin erkeklerde birinciliği Türkiye adına maratonda katılan Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Tuğçe Karakaya elde etti.

Erkeklerde İtalya'dan Gabriele Pace'nin birinci olduğu "Köy Koşusu" kategorisini ise kadınlarda Norveç'ten Eli Anne Dvergsdal ilk sırada tamamladı.

Maratona bu yıl ilk kez eklenen "Sekizbuçuk" kategorisinde koşan erkeklerde Enes Kızılcık birinci olurken kadınlarda ise Betül Esner ilk sırada bitirdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları eteklerinde muhteşem bir maraton gerçekleştirildiğini belirtti.

Canlı, bölgenin doğal güzelliğinin önemine vurgu yaparak, "Kazdağları, doğası, Kuzey Ege'nin denizinin mavisi, oksijenin bolluğuyla dünyanın her yerinden gelen katılımcılarla güzel bir etkinlik gerçekleşti. Önümüzdeki sene herkesi yeniden Edremitimize Kuzey Ege'nin incisi Kazdağları eteklerine bekliyoruz." dedi.

Maratonun isim sponsoru Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil ise etkinlikte üçüncü yıllarının olduğunu ifade ederek, "Muhteşem bir doğa, muhteşem bir tarihi bir alanda bulunmaktan çok büyük bir keyif aldık ve sponsorluğu devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Alaftargil, Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olan patika koşusuna katkıda bulunarak yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.