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Fransa Ligue 1'de lider PSG, Le Havre'yi 2-0 yendi

Fransa Ligue 1'de lider PSG, Le Havre'yi 2-0 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti.

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Ligin 14. hafta mücadelesinde, 10. dakikada PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın geri kalanını 10 kişiyle sürdüren PSG, Kylian Mbappe'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçtı. PSG, Vitinha'nın 89. dakikadaki golüyle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürürken Le Havre ise 16 puanla 9. sırada kaldı.

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