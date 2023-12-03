Zincir markette çikolata esareti! Çocuğu depoya kilitlediler

Hakkari'de çikolata nedeniyle bir çocuğu depoya kilitleyen zincir market sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bakanlık olarak konuyu takip ettiklerini söyledi.

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Hakkari'de çikolata nedeniyle bir çocuğu depoya kilitleyen zincir market sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bakanlık olarak konuyu takip ettiklerini söyledi.

Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir." dedi. Tunç, "Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.