BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SPOR

Motosiklet kamyona ok gibi saplandı!

Motosiklet kamyona ok gibi saplandı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet, kamyona ok gibi saplanırken ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kaza dün saat 18.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Ç.D yönetimindeki 09 AKJ 764 plakalı motosiklet, virajı alamayınca karşı yönden gelen 09 BDK 76 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Ç.D ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.D'nin sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı'da TIR şarampole devrildi, sürücüsü öldü!
Ağrı'da TIR şarampole devrildi, sürücüsü öldü!
Güneşi gören kendini sokağa attı
Güneşi gören kendini sokağa attı
Türk Kızılay’ın “Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri” verildi!
Türk Kızılay’ın “Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri” verildi!
Ordu'da düzenlenen festivalde 10 ton hamsi tüketildi!
Ordu'da düzenlenen festivalde 10 ton hamsi tüketildi!
Fransa Ligue 1'de lider PSG, Le Havre'yi 2-0 yendi
Fransa Ligue 1'de lider PSG, Le Havre'yi 2-0 yendi
Zincir markette çikolata esareti! Çocuğu depoya kilitlediler
Zincir markette çikolata esareti! Çocuğu depoya kilitlediler
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 4 gol yetmedi!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 4 gol yetmedi!
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun son yarışları yapıldı
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun son yarışları yapıldı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi
Bodrum’da hale ortaya çıktı
Bodrum’da hale ortaya çıktı
Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlıyor
Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlıyor
7. Kar Spor İda Ultra Maratonu tamamlandı
7. Kar Spor İda Ultra Maratonu tamamlandı