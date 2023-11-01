İş insanı Osman Nuri Bakırcı ve Bingöl Valisi'nden ortaokul protokolü imzası

Bingöl merkezindeki Güveçli köyü ile Sancak beldesinde inşa edilecek olan 8 derslikli ortaokulun için Osman Nuri Bakırcı ve Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile birlikte protokol imzaladı.

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Hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı tarafından merkez Güveçli köyü ve Sancak beldesinde yapılacak 8 derslikli ortaokul yapım protokolü imzalandı.

İmza töreni sonrasında konuşan Vali Usta, "En büyük yatırım insana ve bilgiyle ışıldayan yarınlara yapılan yatırımdır. Hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı'ya bu önemli yatırım için teşekkür ediyor, yapılacak okulların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.