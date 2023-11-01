BIST 7.529
DOLAR 28,33
EURO 29,91
ALTIN 1.809,42
HABER /  DÜNYA

İsrail, Batı Şeria'da 17 tarihi evi yıktı

İsrail, Batı Şeria'da 17 tarihi evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait 17 tarihi evi yerle bir etti.

Abone ol

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Beytüllahim kentindeki Şuşahle köyünde 17 tarihi evi yıktığını söyledi.

Filistinli yetkili, söz konusu taş evlerin en az 200 yıllık olduğunu belirtti.

Bericiyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırıları fırsat bilen Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçleri ile birlikte bu yapıları yıktığını dile getirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Beytüllahim ve El Halil kentleri arasındaki Gush Etzion yerleşim birimi yakınında yer alan küçük bir köy olan Şuşahle'de, çoğu geçtiğimiz yıllarda yerleşimci saldırıları sonucu yerlerinden edilmiş Filistinli aileler yaşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
16 yıldır Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in yalanını ortaya koydu
16 yıldır Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in yalanını ortaya koydu
Likya Yolu’nda kaybolan Alman turistlerden iyi haber
Likya Yolu’nda kaybolan Alman turistlerden iyi haber
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna yeni kayıplar verdirdik
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna yeni kayıplar verdirdik
İzmir'de bir evde 20 kilo bonzai ele geçirildi!
İzmir'de bir evde 20 kilo bonzai ele geçirildi!
Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü!
Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü!
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Masterchef Alican hastalığını açıkladı, mesleğini bırakmasını istemişler
Masterchef Alican hastalığını açıkladı, mesleğini bırakmasını istemişler
Peynire büyük zam yolda, şimdiden stoklayın
Peynire büyük zam yolda, şimdiden stoklayın
Samsun'da 20 yaşındaki genç kız ölü bulundu: İntihar ettiği düşünülüyor
Samsun'da 20 yaşındaki genç kız ölü bulundu: İntihar ettiği düşünülüyor
Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor
Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor