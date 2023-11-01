İsrail, Batı Şeria'da 17 tarihi evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait 17 tarihi evi yerle bir etti.

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Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Beytüllahim kentindeki Şuşahle köyünde 17 tarihi evi yıktığını söyledi.

Filistinli yetkili, söz konusu taş evlerin en az 200 yıllık olduğunu belirtti.

Bericiyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırıları fırsat bilen Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçleri ile birlikte bu yapıları yıktığını dile getirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Beytüllahim ve El Halil kentleri arasındaki Gush Etzion yerleşim birimi yakınında yer alan küçük bir köy olan Şuşahle'de, çoğu geçtiğimiz yıllarda yerleşimci saldırıları sonucu yerlerinden edilmiş Filistinli aileler yaşıyor.