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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna, bugün oynanan maçlarla devam ediliyor.

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Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Kepezspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1

Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 6-4 (Penaltılarla)

Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1

Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0

Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Altay-Aliağa Futbol: 2-1

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

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