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Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu 200 TL'ye dayandı

Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu 200 TL'ye dayandı

Köylüler dağdan topluyor tezgahta bulan kapış kapış götürüyor. Kış aylarının sevilen ürünü o şehirde yalnızca tek bir tezgahta bulunuyor. Kilosu ise 200 TL'den satılıyor. Hem alan dertli hem alamayan dertli. İşte tüm detaylar…

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Kış denildiği zaman akla ilk gelen lezzetler arasında yer alan o üründe hasat süreci devam ediyor. Soba üzerinde sıcak sıcak tüketilen ürünün kilogram fiyatı 200 TL bandına dayanırken vatandaşlar da alıp almamakta kararsız kalıyor. Köylülerin dağdan toplayıp tezgaha getirdi ürünü bulanlar ise kapış kapış götürüyor. İşte tüm detaylar…

Kış mevsimi dendiğinde soba üzerinde sıcak sıcak tüketilen kestanelerde damakları şenlendiriyor. Köylülerin dağdan binbir zahmetle topladığı kestane fiyatları bu yıl cep yakıyor. Geçtiğimiz haftalardan itibaren pazarda yer almaya başlayan kestane Bolu'nun en büyük pazarı Bolu pazarında yalnızca tek bir kez tezgahtayı yer alıyor.

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