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İzmir'de Zeren Ertaş'ın ismi amfiye verildi

İzmir'de Zeren Ertaş'ın ismi amfiye verildi

Aydın'da Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda uyarılara rağmen bakım yapılmayan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş isimli öğrenci için üniversiteli öğrencilerin protestoları devam ediyor. Son olarak İzmir Buca'da bir amfiye Zeren'in ismi verildi.

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Aydın'da KYK yurdunda öğrencilerin uyarılarına rağmen tadilat yapılmayan asansörün düşmesi nedeniyle yaşamını yitiren Zeren Ertaş için üniversiteli öğrencilerin protestoları devam ediyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Kız Öğreci Yurdu önünde toplanan öğrenciler "Ölmeye değil okumaya geldik. Katil KYK" pankartı ile yürüyüş düzenledi. 

Öğrenciler, “Yaşasın öğrenci dayanışması”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Savaşa değil eğitime bütçe”, "İnsanca bir yaşam istiyoruz", “Zeren Ertaş isyanımızdır”, “Sokağa, eyleme, hesap sormaya”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz” sloganlarıyla Tarık Akan Amfi'sine kadar yürüdü. Amfinin ismini Zeren Ertaş olarak değiştiren öğrenciler burada fikir alışverişinde bulundu.

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