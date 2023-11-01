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Antalya’da kaçakçılık operasyonu: 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Antalya’da kaçakçılık operasyonu: 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Antalya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı. Operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 150 kilo nargile tütün, cep telefonları, akıllı saatler ve çok sayıda bluetooth kulaklık ele geçirildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; 150 kilogram nargile tütünü, 30 cep telefonu, 22 akıllı saat, 265 gümrük kaçağı bluetooth kulaklık, 200 cep telefonu ve akıllı saat aksesuarı ile 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.

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