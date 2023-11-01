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Öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak

Öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde otururken isabet eden saçmayla yaşamını yitiren kadının çocukları devlet korumasına alınacak.

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Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Sedanur Güven'in çocuklarının devlet korumasına alınmasına ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Cinayet zanlısının tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Merhumenin 2021 doğumlu çocuğu, olaydan sonra sezaryenle dünyaya gelen bebeği ve eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğu ile ilgili 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatılmıştır. Ayrıca sosyal ekonomik destek tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olay

Önceki gün Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven yaralanmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güven, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakalayarak gözaltına almış, adliyeye sevk edilen Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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