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Hortum uyarısı da geldi! Meteoroloji'nin listesinde İstanbul da var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hortum uyarısı da geldi! Meteoroloji'nin listesinde İstanbul da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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 Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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