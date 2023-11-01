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Bursa'da 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı: Valilik açıklama yaptı

BURSA'da arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bursa Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan 29.10.2023 günü Osmangazi ilçesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana gelen 'Kasten Yaralama' (Biber gazı sıkmak suretiyle) olayı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Meydana gelen saldırıda yaralanan Y.E.B. isimli vatandaşımızın taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.

Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki Y.E.B.'yi darp ettiği tespit edilen faili meçhul şüphelisi V.İ. isimli şahıs 01.11.2023 tarihinde Emniyet birimlerimizce 3 adet biber gazı ile birlikte yakalanmış olup gerekli yasal işlemler için ilgili birimimize intikal ettirilmiştir."

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