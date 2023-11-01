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Telefonunuzun bakım modu nasıl kullanıldığını kimse bilmiyor

Telefonunuzun bakım modu nasıl kullanıldığını kimse bilmiyor

Telefonunuzu tamire ya da bir başkasına vereceğiniz zaman bilgileriniz gizli kalsın, kimse telefonunuzu karıştıramasın istiyorsanız bu olay artık çok kolay. Bunu yapmadan telefonunuzu tamire bile vermeyin! "Bakım modu" nasıl kullanılır? İşte tüm bilgileri gizleyen o özellik…

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Telefonunuz yanınızda değilken güvende olsun istiyorsanız artık bu yeni yöntemi deneyebilirsiniz. “Bakım Modu” sayesinde artık kimse sizin kişisel verilerinize, uygulamalarınıza siz istemediğiniz sürece erişemeyecek. İşte konuya ilişkin detaylar…

Güvenliğinizi sağlayın

Samsung cihazlarda bulunan “bakım modu” başka biri telefonunuzu eline aldığında bu bir tamirci de olabilir bir arkadaşınız da, gizliliği korumaya yardımcı olur. Daha yeni ortaya çıkan bu gizlilik özelliği başkalarının sizin özel verilerinize erişmesini engelleyerek içinizin rahat etmesini sağlayacak. Cihazınız bakım modundayken mesajlarınız ve hesabınız dahil olmak üzere kişisel verilerinize erişilemez ve yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalar kullanılabilir hale gelmektedir. Öte yandan bakım modunu kapatmak için ise telefonun kilidini açmanız yeterlidir. Bunların yanı sıra cihaz bakım modundayken sadece varsayılan uygulamalar etkin haldedir. Bakım modunda indirilen uygulamalar erişilebilir olsa da bakım modu devreden çıkarıldığında uygulamalar otomatik olarak silinir.

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