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31 Ekim 2023 reyting sonuçları açıklandı, gecenin dizisi belli oldu

31 Ekim 2023 reyting sonuçları açıklandı, gecenin dizisi belli oldu

Medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçları verileri açıklandı. Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ilk sıralarda yer aldıkları reytinglerde 31 Ekim'in izlenenleri belli oldu. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi?

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Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 31 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi.

Reyting sonuçları açıklandı

31 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yabani”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı. AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Aile”, 3.sırada “Yabani” yer aldı.

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