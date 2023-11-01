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Kripto paralar dengeye oturdu, yasal düzenleme yolda

Kripto paralar dengeye oturdu, yasal düzenleme yolda

Kripto para piyasaları uzun zaman sonra yatırımcıların zararlarını azaltacak yükselişlere sahne olmaya başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 100'ü aşan Bitcoin'deki primli seyir 35 bin dolar seviyelerine kadar çıktı.

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Kripto para birimleri yükseliş hareketine başladı. 2 yıldır tarihi zirvelerinden çok uzakta işlem gören kripto paralar toparlanmaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan yükseliş diğer kripto paralara da yansıdı. Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üstünde kazanç sağlarken bugün yatay seyirle 34 bin 466 puandan işlem görüyor. Çeşitli güncellemelerle değer kazanacağı öngörülen Ethereum'da ise Bitcoin'deki gibi kayda değer bir toparlanma olmasa da gerileme göstermiyor. Bugün ise piyasaları etkileyebilecek kararlardan biri olan Fed'in faiz açıklaması bekleniyor.

Fed faizi yüzde 5,50'ye yükseltmiş ve enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam saat 21:30'da yapacağı açıklamalar kripto para piyasaları üzerinde de etkili olabilir. 'Piyasada pozitif hava devam ediyor' CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Eşelioğlu "FED Başkanı Jerome Powell, bugün gerçekleştirilecek toplantıda faizin sabit tutabileceğinin sinyalini uzun süredir vermekteydi. Beklenen karar geldiği takdirde piyasada olumlu bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bu açıklama öncesinde 34.000-34.500 aralığında işlem gören Bitcoin, bize boğa imajı verse de bu tahmin için birçok farklı indikatörü de değerlendirmek gerekmektedir.

Orta vadede bakıldığında, 32.000 direnç seviyesinin kırılması ve bu seviyenin yeni destek seviyesi olması ile birlikte, piyasadaki pozitif havanın devam ettiği senaryoda, Bitcoin'in ve Bitcoin önderliğinde altcoin piyasasının yukarı yönlü hareketlenmesi olasılığı gündemde" dedi.

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