BIST 7.471
DOLAR 28,33
EURO 29,91
ALTIN 1.805,25
HABER /  MAGAZİN

Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi

Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi

Model Didem Soydan "Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Abone ol

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, şimdi de cinsellik konusundaki fikrini açıkladı. Soydan, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum ve benim gibi inanan bir sürü kişi olduğunu da biliyorum.

'Yorumlara alıştım'

İlişkilerde en sağlıklı iletişim elbette her konuyu açıkça konuşmaktan geçer” ifadelerini kullandı. Play Video Videonun altına binlerce yorum yapıldı. 37 yaşındaki model takipçilerinin pozisyon yorumları dahil birçoğuna da cevap verdi.

Didem Soydan geçen gün oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum gününden ayrılırken, iddialı giyim tarzına ilişkin soruları “12 yıl falan oldu, ben yorumlara alıştım ya. Benim için hiç sorun yok” diyerek yanıtlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi
Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi
Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte saldırıya uğradı
Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte saldırıya uğradı
"Ben polisim" diyerek dolandırıcılık yapıyorlardı!
"Ben polisim" diyerek dolandırıcılık yapıyorlardı!
Öğrencilere cep telefonu desteği için nereye başvuru yapılacak?
Öğrencilere cep telefonu desteği için nereye başvuru yapılacak?
Türk bisikletçiler, Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı!
Türk bisikletçiler, Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı!
Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti, işte tasarımı ve fiyatı
Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti, işte tasarımı ve fiyatı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyuz salgını açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyuz salgını açıklaması!
Bakan Tekin, öğretmen mülakatları hakkında son sözü söyledi!
Bakan Tekin, öğretmen mülakatları hakkında son sözü söyledi!
Norveçli ve ABD'li firma anlaştı! Karadan havaya füze geliştirecekler!
Norveçli ve ABD'li firma anlaştı! Karadan havaya füze geliştirecekler!
Genç kadına karın iç zarından cinsel organ yapıldı!
Genç kadına karın iç zarından cinsel organ yapıldı!
Haftada bir kez kereviz tüketen şifa buluyor
Haftada bir kez kereviz tüketen şifa buluyor
Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete 'Hamas' tepkisi
Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete 'Hamas' tepkisi