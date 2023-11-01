Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi

Model Didem Soydan "Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, şimdi de cinsellik konusundaki fikrini açıkladı. Soydan, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum ve benim gibi inanan bir sürü kişi olduğunu da biliyorum.

'Yorumlara alıştım'

İlişkilerde en sağlıklı iletişim elbette her konuyu açıkça konuşmaktan geçer” ifadelerini kullandı. Play Video Videonun altına binlerce yorum yapıldı. 37 yaşındaki model takipçilerinin pozisyon yorumları dahil birçoğuna da cevap verdi.

Didem Soydan geçen gün oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum gününden ayrılırken, iddialı giyim tarzına ilişkin soruları “12 yıl falan oldu, ben yorumlara alıştım ya. Benim için hiç sorun yok” diyerek yanıtlamıştı.