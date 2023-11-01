BIST 7.437
DOLAR 28,33
EURO 29,90
ALTIN 1.805,98
HABER /  SPOR

Türk bisikletçiler, Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı!

Türk bisikletçiler, Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı!

Türkiye, Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 9'u altın, 20 madalya kazandı.

Abone ol

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Türk sporcular şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Kategorilerine göre madalya kazanan isimler şöyle:

Büyük erkekler points: Doğukan Arıkan (altın)

Büyük erkekler omnium: Doğukan Arıkan (gümüş)

Genç kadınlar sprint: Sema Nur Kiriş (bronz)

Genç kadınlar points: Buse Ertekin (altın), Lidya Turan (bronz)

Genç kadınlar madison mix: Lidya Turan (altın)

Genç kadınlar takım sprint: Lidya Turan, Sema Nur Kiriş ve Buse Ertekin'den oluşan takım (gümüş)

Genç erkekler points: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Said Erdemli (gümüş)

Genç erkekler omnium: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Tarakçı (gümüş)

Genç erkekler keirin: Mehmet Emin Çiçek (gümüş), Mustafa Said Erdemli (bronz)

Genç erkekler madison: Mustafa Tarakçı-Mustafa Said Erdemli ikilisi (altın)

Genç erkekler scratch: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Tarakçı (gümüş)

Genç erkekler eleminasyon: Ramazan Yılmaz (altın), Muhammed Ali Sünbül (gümüş)

Genç erkekler takım sprint: Muhammed Ali Sünbül, Emre Kaplan ve Mehmet Emin Çiçek’ten oluşan takım (bronz)

Genç erkekler 4 kilometre takım takip: Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Mustafa Said Erdemli ve Ali Küçük'ten oluşan takım (altın)

ÖNCEKİ HABERLER
Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti, işte tasarımı ve fiyatı
Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti, işte tasarımı ve fiyatı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyuz salgını açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyuz salgını açıklaması!
Bakan Tekin, öğretmen mülakatları hakkında son sözü söyledi!
Bakan Tekin, öğretmen mülakatları hakkında son sözü söyledi!
Norveçli ve ABD'li firma anlaştı! Karadan havaya füze geliştirecekler!
Norveçli ve ABD'li firma anlaştı! Karadan havaya füze geliştirecekler!
Genç kadına karın iç zarından cinsel organ yapıldı!
Genç kadına karın iç zarından cinsel organ yapıldı!
Haftada bir kez kereviz tüketen şifa buluyor
Haftada bir kez kereviz tüketen şifa buluyor
Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete 'Hamas' tepkisi
Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete 'Hamas' tepkisi
5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek? Bakan Vedat Işıkhan tarih verdi
5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek? Bakan Vedat Işıkhan tarih verdi
Ziraat Katılım Somali'nin başkentinde şube açtı!
Ziraat Katılım Somali'nin başkentinde şube açtı!
Rekabet Kurumu, 2 soruşturmayı tamamladı! Akaryakıt ve elektronik perakende firmaları mercek altında
Rekabet Kurumu, 2 soruşturmayı tamamladı! Akaryakıt ve elektronik perakende firmaları mercek altında
CHP'li bir grup milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı
CHP'li bir grup milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı
Yusuf Tekin yeni sistemi duyurdu! Okullarda müfredat değişiyor tarih de belli!
Yusuf Tekin yeni sistemi duyurdu! Okullarda müfredat değişiyor tarih de belli!