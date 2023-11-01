Bakan Tekin, öğretmen mülakatları hakkında son sözü söyledi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim yılı hakkında önemli bilgiler verdi. Okullarda müfredatın değişeceğini belirten Yusuf Tekin, öğretmen mülakatları hakkında da tartışmalara son noktayı koydu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğinin önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Tekin "Müfredatı hafifleteceğiz. Derslerde sadeleşme olacak. Çocuklarımıza gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız." dedi. Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin,"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mülakatlar kalkacak mı?

“Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.