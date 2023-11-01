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Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı takımdan ayrı fitness çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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