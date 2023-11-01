Filmlerdeki gibi! Japonların ARCHAX robotu uzayda ve afetlerde kullanılacak

Japonya'da girişimci mühendis Yoşida Ryo, anime karakterlerinden esinlenerek ürettiği 4,5 metre yüksekliği ve 3,5 ton ağırlığı olan "ARCHAX" robotunun, afetlerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları ile uzay araştırmalarında kullanılmasını hedefliyor.

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Başkent Tokyo'daki "Big Sight" yerleşkesindeki düzenlenen "Mobility Show" (JMS) etkinliğinde yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar ve fütürist robotlar öne çıkıyor.

Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve çok sayıda AR-GE takımını bir araya getiren JMS için 1 milyon ziyaretçi hedefi konuldu. Fuar, 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Japonya Otomobil Üreticileri Federasyonu Başkanı ve Toyota Motor Başkanı Toyoda Akio, fuara yönelik "Dünyaya, geleceğe dair bir mesaj göndermek istiyoruz." dedi.

Fuarda dikkat çeken fütüristik robotlardan biri de "ARCHAX" oldu. 4,5 metre yüksekliğinde, 3,5 ton ağırlığında olan ve 4 tekerleği bulunan robot, "Gundam" isimli anime (Japon çizgi romanı mangaların televizyon ve sinema için filmleştirilmiş biçimi) karakterinden esinlenerek yapıldı.

"Robot" ve "araç" şeklinde iki ayrı moda sahip

Dış kısma asılı kameralardan elde edilen görüntülerin yansıtıldığı kokpit monitörleri sayesinde pilot, pedal ve kumanda kollarıyla ARCHAX'ı hareket ettirip manevra kazandırabiliyor.

Pilotun isteğine bağlı olarak ARCHAX, dört tekerlek üzerinde dik robot modu ile kokpitin 17 derece eğik durabildiği daha akıcı şekilde kullanım fırsatı veren araç moduna da geçebiliyor.

Çelik ve demir çerçeveli ARCHAX'ı kullanmak isteyen pilot, robotun karın bölgesindeki küçük bir merdiveni tırmanıyor, akabinde, robotun göğsünde bulunan kokpit kabinine giriyor.

Kabindeki dört ekrana bağlı bulunan dokuz kameralı bir sistem sayesinde pilot, pil ömrü, hız, eğim açısı ve lokasyon gibi bilgileri izlerken, kameralarla donatılmış robotun dışındaki dünyayı da önündeki ekranlardan görebiliyor.

"Robot" ve "araç" şeklinde iki ayrı moda sahip ve saatte yaklaşık 10 kilometre hıza ulaşabilen ARCHAX'ın, JMS'deki kısa süreli tanıtımı sonrası, projenin mimarları AA'ya konuştu.

Farklı alanlara hitap edecek bir tasarım

Tecrübelerini AA muhabiri ile paylaşan Yoşida, küçük yaşlarda icatlarla ilgilenmeye, büyükbabasının demirhanesinde kaynak yapmayı öğrenerek başladığını söyledi. Yoşida, makine mühendisliğinde yüksek tahsil sonrası, miyoelektrik protez eller üreten bir şirket kurduğunu bildirdi.

"ARCHAX" projesinde, Japon anime karakterlerinden etkilendiğini kaydeden Yoşida, farklı sahalarda çalışacak robotlar yerine, afet bölgesi ve inşaat yıkım sahaları dahil farklı alanlara hitap edebilecek tek bir ürün tasarlama hedefiyle yola çıktığını söyledi.

Pilotun "hissedebileceği" bir robot hedefi

"Yeni bir şey yapmak istedim" diyen Yoşida, "monodzukuri" şeklinde bilinen Japonya'nın robot imalatı alanındaki ustalığını gösterebilecek ve "girilemeyen yerlere girebilecek çok kullanışlı bir robot" hedeflediğini belirterek, şunları söyledi:

"Öyle bir robot yapmak istedim ki mesela binersiniz, enkazı kaldırıp tuttuğunda sanki siz onu tutuyormuşsunuz gibi; soğuksa soğukluk, sıcaksa sıcaklığı pilotun eline hissettirebilecek bir robot. (Kokpitine) Bindiğinizde, siz robota binmemişsiniz de sanki sizin boyunuz uzamış gibi, o hissi verebilecek bir ürün hedefledim."

ARCHAX üretim sayısını şimdilik beş adetle sınırladıklarını kaydeden Yoşida, ülkesinin oyun, robot ve otomobil üretimindeki öne çıkan unsurlarını bir araya toplayabilecek ve "işte bu Japonya dedirtecek bir ürün" oluşturabilmeyi hedeflediklerini belirtti. Yoşida, robotun bir gün afet yardım çalışmaları veya uzay endüstrisinde kullanılabilmesini umduğunu söyledi.

Fiyat 3 milyon dolar

Tsubame Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) İşii Akinori, yaklaşık 4 yıl önce planladıkları ARCHAX projesine 2,5 yıl önce başladıklarını, 2023 yazında ise prototipi ortaya çıkardıklarını söyledi.

JMS marjında yerli ve yabancı kamuoyu önünde, ARCHAX prototipinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden İşii, robotun fiyatını 3 milyon dolar olarak belirlediklerini bildirdi.