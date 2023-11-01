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Fenerbahçe'den Becao ve Fred açıklaması!

Fenerbahçe'den Becao ve Fred açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü; Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Becao 2.5 ay sahalardan uzak kalacak Fred ise...

Sarı-lacivertlilerde Becao, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı savunmacı bu durumda ilk devreyi kapatmış olacak. Fred'in ise 2 hafta forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

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