BIST 7.422
DOLAR 28,33
EURO 29,88
ALTIN 1.806,81
HABER /  POLİTİKA

CHP'de büyük kurultay heyecanı! Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'de büyük kurultay heyecanı! Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yapacak

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Abone ol

 CHP'nin hafta sonu yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

"CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için..."

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

 "Demokrasi ve birlik kurultayı"

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayında slogan da belirlendi. Buna göre, kurultayın sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olacak.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçildi

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore Hamas'a silah sağladığı iddialarını yalanladı
Kuzey Kore Hamas'a silah sağladığı iddialarını yalanladı
Toyota kampanyada gaza bastı yüzde 0 faizli kredi fırsatı
Toyota kampanyada gaza bastı yüzde 0 faizli kredi fırsatı
Alanya AEDAŞ Bölge Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
Alanya AEDAŞ Bölge Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
Rahmi Koç'un fonundan satın alma
Rahmi Koç'un fonundan satın alma
İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu
İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu
Canan Karatay, bayat balığı anlamanın sırrını paylaştı
Canan Karatay, bayat balığı anlamanın sırrını paylaştı
Kış depresyonu deyip geçmeyin, belirtilere dikkat
Kış depresyonu deyip geçmeyin, belirtilere dikkat
Apartmandan gelen kokular polisi harekete geçirdi! İçeri girince...
Apartmandan gelen kokular polisi harekete geçirdi! İçeri girince...
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert salvolar! Kadınları Dilan Polat'a, erkekleri Engin Polat'a benzemiş...
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert salvolar! Kadınları Dilan Polat'a, erkekleri Engin Polat'a benzemiş...
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Hasan Can Kaya ünlülere sert çıktı: Tiksiniyorum
Hasan Can Kaya ünlülere sert çıktı: Tiksiniyorum
Gazze'de 38 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti!
Gazze'de 38 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti!