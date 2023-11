Hasan Can Kaya ünlülere sert çıktı: Tiksiniyorum

Konuşanlar programı ile ününe ün katan ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü isim programda samimi açıklamalarda bulundu.

Hasan Can Kaya, YouTube’daki ‘Ne Olursan Ol, Rahat Ol’a konuk oldu. Yıllarca sektörde çalıştığını söyleyen Kaya "Sette Kıvanç Tatlıtuğ ile kahvaltı yapıp Terazidere minibüsüyle eve dönüyordum." "Beren Saat ile telefonda konuşuyordum, arkadan ev sahibi kirayı istemek için arıyordu.

Varlık içinde yokluk." "Bazı ünlüler görüyorum paranın ne kadar değersiz olduğunu anlatıyor. Ama depremzedelere 1 TL bağışlamıyor. Bu yalancılıktan tiksiniyorum" dedi. Senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya'nın "Hayat kadar gerçek, hayat kadar komik ve hayat kadar duygusal" diyerek özetlediği, Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçen filmi 'Çok Aşk'ın gala gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Galaya filmin oyuncuları;

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal, yönetmen Kıvanç Baruönü ve filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım katıldı. İş ve sanat dünyasından ise Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Arda ve Aslıhan Turan, Atilla Dorsay, Cem ve Ronit Hakko, Ecem Erkek, Erol Tabanca ve Rana Erkan Tabanca, İdil Fırat, Cemal Can Canseven, Didem Balçın, Kerem Ayan, Selen Uçer, Sevcan Orhan, Varol Yaşaroğlu gibi isimler de galada filmi izleyen davetliler arasında yer aldı. Film gösterimi öncesi sorulara yanıt veren film ekibi,

"Mutluyuz, kendi adımıza çok heyecanlıyız. Bu yolculuğa başlarken bu işi çok severek başladık" dediler. Hasan Can Kaya, yapım aşamasında da yer aldığı filmi ile ilgili, "Hayatta neler yaşanıyorsa onlar var aslında.

Hem gülecekler hem üzülecekler. Filmi izleyenler bence uzun zaman sonra güzel ve keyifli bir film izlemiş olacaklar" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, film kadrosunda yer alan Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın verdiği bir röportajda "Sevişme sahnelerinde zorlandık" ve "Hunharca öpüştük" demeleri çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin, Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, "Sahnelerin yorumu kişiye göre değişir.

Bazısı sevişme sahnesi olarak adlandırabilir bazısı da bunda bir şey yok ki der." "Ama bize göre ailelerin de rahatlıkla gidip izleyebileceği bir film. Bizim birbirimiz arasında yaptığımız espriden türeyen şeyler bunlar. Yanlış anlaşılmış olabilir" açıklamasında bulundular.

Bu güne kadar hayatında yaptığı her şeye akrabalarından eleştiriler aldığını söyleyen Hasan Can Kaya, "Dijital platformlardan çok yüksek teklifler almamıza rağmen biz sinemayı tercih ettik." "Çok büyük de paralar yatırdık bu filme. Bütün akrabalarımın karşı çıkmasına rağmen yine de vizyona soktuk. Biz kredi çekip tatile giden kesimden geliyoruz." "Akraba dediğin her zaman garanti olana yönlenir. Yıllar önce bu işe girdiğimde de garanti işin olsun diyorlardı." "Şimdi de daha bir şey yapma burada kal diyorlar. Ben de hep dinlemeden başarılı olmaya çalışıyorum" diyerek kahkaha attı.