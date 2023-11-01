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İstanbul Bilgi Üniversitesi QS Stars'tan 5 yıldız aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi QS Stars'tan 5 yıldız aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme sistemlerinden QS Stars tarafından 5 yıldıza layık görüldü.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, öğretim, uluslararasılaşma, online eğitim, mezunlarının istihdam edilebilirliği, program gücü ve kapsayıcılık alanlarında 5 yıldız alarak bu alanlardaki başarısını uluslararası alanda tescilledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu başarısıyla QS Stars tarafından 5 yıldızla tescillenen Türkiye'deki "tek üniversite" oldu.

QS Stars derecelendirme sistemi, 2004'ten bu yana QS World University Rankings'in bağımsız düzenleyicisi olan QS Intelligence Unit tarafından yürütülüyor.

QS Stars için kullanılan metodolojide üniversiteler en az 8 kategoride geniş bir kriter yelpazesiyle değerlendiriliyor ve her bir kriterden elde ettikleri başarı oranlarına göre 0 ile 5+ yıldız arasında değişen genel bir yıldız derecesine layık görülüyor.

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