Türkler ilticada lider oldu, binlerce Türk ülkeden kaçtı! Almanya açıkladı

Almanya, ülkeye iltica edenlerin listesini çıkararak, en çok iltica talebinin Türkiye'den geldiğini duyurdu.

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ürkler ilticada lider oldu, binlerce Türk ülkeden kaçtı

Almanya, ülkeye iltica edenlerin listesini çıkararak, en çok iltica talebinin Türkiye'den geldiğini duyurdu.

Sözcü'den Ali Günen'in haberine göre, Türkler Almanya’ya kaçak girişte, Suriye ve Afganları geride bıraktı.

Sadece Ekim ayında 9.000 Türk vatandaşı, Doğu Avrupa sınırlarından Almanya’ya kaçak girip “iltica talebi”nde bulundu. Böylece Türkler, savaştan kaçan Suriyeli ve Afgan’ları geçti, ilticada birinciliğe çıktı. Hiç yakalanmadan ülkeye giren ve kaydolmayanların sayısının ise belli olmadığı belirtildi.

Alman Die Welt Gazetesi, “Türkler, birdenbire birinciliğe yükseldi” manşetini atarken, Türkler’in kaçak girdiği eyaletlerin yönetimleri bir rapor hazırladı.

50 bin Türk’ün de Almanya’ya girmek için Doğu Avrupa yollarında olduğu tahmin ediliyor

Rapora göre Türkler’in kaçışınının iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi Mart ayında yapılan seçimler, ikincisi ise ülkedeki yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı.

Geçen yıl 40 bini aşkın Türk’ün iltica talebinde bulunduğu belirtilirken, bu sayının bu yıl 90 bini de aşacağı, 100 bine dayanacağı hesaplandı. Şu anda yaklaşık 50 bin Türk’ün de Almanya’ya girmek için Doğu Avrupa yollarında olduğu tahmin ediliyor.

Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre sınırlarında kontrolleri başlatınca, insan tacirlerinin kaçakları sınırlara yakın bölgelere bıraktığı belirtiliyor. Kaçaklar ise sınır bölgelerindeki ormanlardan, yan yollardan veya tren raylarının yanından yürüyerek Almanya’ya girmeye çalışıyor.

Henüz resmen açıklanmayan Alman Göç ve İltica Müsteşarlığı ilk verilerine göre de, bu yıl Doğu Avrupa üzerinden kaçak gelenlerin sayısı 300 bine dayandı. En çok artış Türkler’de yaşandı.

Türkler’in iltica başvurularının kabul oranı yüzde 14.

Avrupa Birliği, Türkiye’yi “savaş ve kriz olmayan ülke” statüsüne aldığı için, Türk vatandaşlarının iltica başvuruları kabul edilmiyor. Ancak ilticası kabul edilmeyen Türkler bir şekilde yolunu bulup Almanya’da kalıyor. Şu ana kadar, ağır suç işleyenler dışında kitlesel olarak geri göndermeler yaşanmadı.