Kılıçdaroğlu'nun Filistin çıkışı gündem oldu Abdulkadir Selvi, 'Allah’ım aklımı mukayyed et' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin" sözleri olay oldu. Yazar Abdulkadir Selvi, "Sen daha İstanbul’da il başkanlığı sorununu çözemedin ki Filistin sorununu çözeceksin. Allah’ım aklımı mukayyed et." dedi.

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İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İsrail saldırılarında şu an kadar 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinli öldürüldü.

İsrail vahşeti, partilerin grup toplantılarında liderlerin konuşmalarının önemli bir bölümünü oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Filistin sorunuyla ilgili sözleri dikkat çekti.

"Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız"

İstanbul'da AK Parti'nin düzenlediği Büyük Filistin Mitingi"ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Sen muhalefetsen mitingi yap, iktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülürmüş o zaman göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş o zaman göreceksin. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Burnumuzun dibindeki halkların kavga etmesini istemiyoruz. Oraya gelen barış bize de yansıyacaktır" dedi.

"Sen daha İstanbul’da il başkanlığı sorununu çözemedin"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tartışma konusu olurken konuya dair değerlendirme Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi. Selvi, Ha bir de Filistin meselesini çözme işi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ”İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin” dedi. Sanki padişahlık sistemiyle yönetiliyoruz. “İktidarı bize devret” diyor. Bir de 75 yıldır çözülemeyen Filistin sorununu çözecekmiş. Sen daha İstanbul’da il başkanlığı sorununu çözemedin ki Filistin sorununu çözeceksin. Allah’ım aklımı mukayyed et." ifadelerine yer verdi.

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