BIST 7.556
DOLAR 28,32
EURO 29,95
ALTIN 1.800,83
HABER /  SPOR

İsrail, EURO 2024 eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

İsrail, EURO 2024 eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden İsrail'in grubunda yapacağı 2 maçın Macaristan'da oynanacağını açıkladı.

Abone ol

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden İsrail'in grubunda yapacağı 2 maçın Macaristan'da oynanacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan duyuruya göre I Grubu'nda bulunan İsrail'in İsviçre ile 15 Kasım'da, Romanya ile 18 Kasım'da yapacağı karşılaşmaları Pancho Arena'da oynayacak. UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak tüm müsabakaları ertelediğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta 88 öğrenci hastanede! Zehirlenmiş olabilirler
Sivas'ta 88 öğrenci hastanede! Zehirlenmiş olabilirler
Hepatit A aşısı artık Türkiye'de üretilecek
Hepatit A aşısı artık Türkiye'de üretilecek
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip, biber gazıyla saldırdı! Trabzonspor'dan açıklama
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip, biber gazıyla saldırdı! Trabzonspor'dan açıklama
Dolar/TL güne rekorla başladı
Dolar/TL güne rekorla başladı
Yelkenli teknede 78 düzensiz göçmen yakalandı!
Yelkenli teknede 78 düzensiz göçmen yakalandı!
Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!
Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!
Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama
Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi