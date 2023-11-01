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Hepatit A aşısı artık Türkiye'de üretilecek

Hepatit A aşısı artık Türkiye'de üretilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış törenindeki konuşmasında, açtıkları hepatit A aşısı üretim fabrikasının ‘Ankara’ya, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını’ diledi.

Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu

"Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilebilecek" Aşının, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 18 ve 24. ayların sonunda olmak üzere her çocuğa iki doz uygulandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Kronik karaciğer hastalığı ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar ile risk grubunda olan birçok insanımız aşılanıyor. Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacaktır. Açılışını yaptığımız bu önemli tesisle, Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ayrıca bu alanda, ülkemiz ileri teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına kavuşacaktır. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bir dönemde hizmete giren KeyVac Hepatit A Aşısı Üretim Fabrikası'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, emeğini, birikimini ve vizyonunu Türkiye Yüzyılı'nın emrine veren siz kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

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