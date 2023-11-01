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Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi

Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi

Yazar Fehmi Koru, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü Francesca Albanese’in 7 Ekim öncesi BM Genel Kurulu'na sunduğu rapordan ayrıntılar aktardı. Koru, "Raporda yazılanlar bile, hiç mübalağa etmiyorum, tüylerimi diken diken ederdi." dedi.

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Fehmi Koru, BM Filistin özel raportörü İtalyan asıllı uluslararası hukukçu Albanese’in 7 Ekim öncesi BM’ye sunduğu son Filistin raporuna ulaştı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan çok uzun zaman önce hazırlanan raporu Koru, "Filistin’de yaşanan fecaatler yaşanmadan önce dört başı mamur bir rapora geçirilmiş…" başlıklı yazısında yer verdi.

"Hiç mübalağa etmiyorum"

Koru rapor için "İsrail’in 7 Ekim günü Gazze’de uğradığı Hamas militanlarının saldırısı sonrasında başlattığı Gazze’yi ve Gazze’deki Filistinlileri imhayı amaçlayan savaşını TV kanallarında canlı izlemeseydim, raporda yazılanlar bile, hiç mübalağa etmiyorum, tüylerimi diken diken ederdi." ifadelerini kullandıktan sonra rapordan bir paragraf aktardı:

“2008 yılından 6 Ekim 2023 tarihine kadar, İsrailli işgal kuvvetleri tarafından, 1,434 Filistinli çocuk öldürüldü, 32,175 çocuk da çeşitli yaralar aldı. Çocuklardan 1,025’i 2007’den beri yasadışı ablukaya maruz bırakılan Gazze’de öldürüldü. Aynı süre içerisinde Filistinli saldırganlar tarafından 25 İsrailli çocuk öldürüldü, 524 çocuk da yaralandı. 2019 ile 2022 tarihleri arasında 1,679 Filistinli çocuk ile 15 İsrailli çocuk kalıcı fiziki yaralar aldı, pek çoğu sakat kalacak. İsrailli işgal kuvvetleri her yıl ortalama 500 ile 700 Filistinli çocuğu gözaltına almış, 2000 yılından bu yana da hesaplara göre 13 bin (çocuk) keyfi olarak gözaltına alınmış, askeri mahkemelerde yargılanmış ve hapse gönderilmiş bulunuyor.”

Sadece Guterres etkilendi

Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmemesini eleştiren Koru, rapordan sadece BM Genel Sekreteri António Guterres’n etkilendiğini yazdı.

Guterres'in “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerine yer veren yazar,  "BM’nin atadığı raportörün tespitleri kayıtlarda. Mahkemeler bir gün harekete geçtiğinde elde başvurulacakları sağlam bir metin var." ifadelerine yer verdi.

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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