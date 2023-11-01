BIST 7.514
DOLAR 28,31
EURO 29,96
ALTIN 1.802,96
HABER /  EKONOMİ

Doğal gazda kasım tarifesi belli oldu! Fiyat değişti mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğal gazda kasım tarifesi belli oldu! Fiyat değişti mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Abone ol

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da Torunlar Center rezidansında yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...
İstanbul'da Torunlar Center rezidansında yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...
İsrail'e Gazze tünellerinde ağır darbe! İsrail, 'sansür' nedeniyle ayrıntıları yayınlamadı askerleri için dua istedi
İsrail'e Gazze tünellerinde ağır darbe! İsrail, 'sansür' nedeniyle ayrıntıları yayınlamadı askerleri için dua istedi
Mehmet Şimşek açıkladı! Köprüler, otoyollar, limanlar ve HES'ler satılacak
Mehmet Şimşek açıkladı! Köprüler, otoyollar, limanlar ve HES'ler satılacak
Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun vefat etti! Gelecek Parti Milletvekili eşi Serap Yazıcı duyurdu
Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun vefat etti! Gelecek Parti Milletvekili eşi Serap Yazıcı duyurdu
Cibaliye'de katliam yapan İsrail'den pişkin açıklama
Cibaliye'de katliam yapan İsrail'den pişkin açıklama
İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi
İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi
Beyaz Saray: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz
Beyaz Saray: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz
Alanyaspor kupada 4 golle turladı
Alanyaspor kupada 4 golle turladı
Guterres'ten Gazze çağrısı: İnsancıl hukuk alakart menü değildir
Guterres'ten Gazze çağrısı: İnsancıl hukuk alakart menü değildir
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
İran'dan, Birleşmiş Milletlere "İsrail'i durdurun" çağrısı
İran'dan, Birleşmiş Milletlere "İsrail'i durdurun" çağrısı
İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı
İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı