İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'e desteğini açıkladı.

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CHP'de kurultay heyecanı devam ediyor. Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişim kaosunda artık son viraja girildi.

İllerde yönetimlerin ve delegelerin belirlenmesinin ardından, 4-5 Kasım'da büyük kongre gerçekleştirilecek.

Sayılı günlerin kaldığı kurultay öncesi, değişimcilerin atağı sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteğiyle İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'i ziyaret etti.

Çelik ile Özel, kurultay için Özel'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofiste basın toplantısı düzenledi.

185 delege Özgür Özel'e imza verdi

İstanbul'daki toplantılarında söz alan kurultay delegelerinin değişimi ifade ettiğini belirten Çelik, "İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir." dedi.

Bunun sadece 185 kurultay delegesinin değil İstanbul halkının iradesi olduğunu dile getiren Çelik, "Sokakta, sahada, okulda, işte bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde İstanbul'da görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle Sayın Özgür Özel'in yanındadır." diye konuştu.

"196 kurultay delegemizin 185'inin imzası bir onur kaynağı"

Özgür Özel ise İstanbul'un Türkiye'yi yansıtan bir kent olduğunu ifade ederek, "196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum." dedi.

"CHP'ye yakışan bir kurultay olacak"

CHP'ye yakışan, kaybedenin ve kırgınlığın olmadığı bir kurultay yapacaklarını dile getiren Özel, "Kurultaya kaç imzayla girdiğimizin bir önemi yok. Ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sallantıda

Öte yandan şimdiye kadar etnik ve dini değerleri öne çıkararak Alevi delegelerle kongre kazanmayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, büyük kurultayda ne yapacağı merak konusu oldu.