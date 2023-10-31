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Hamas: Bazı yabancı uyruklu esirleri serbest bırakacağız

Hamas: Bazı yabancı uyruklu esirleri serbest bırakacağız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerinde tuttukları bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını açıkladı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

İsrail'in esirini kurtardığı iddialarını yalanladı

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

"Gazze'de kalan esirleri kurtarmaları 20 yıl sürer"

Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer" ifadelerini kullandı.

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