ABD, İsrail için Senato'dan para istedi! 14,3 milyar dolarlık destek

İsrail'e destek verdiğini her platformda dila getiren ABD, yeni bir hamle daha yaptı. ABD Temsilciler Meclisi'ne Cumhuriyetçiler tarafından, İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı sunuldu.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e ise en büyük destek ABD'den geliyor. ABD, Her fırsatta ve her platformda İsrail'e destek verdiğini dile getiriyor.

Hatta Başkan Joe Biden, İsrail'e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sarıldı ve basına bu şekilde destek pozu verdi.

İsrail'in hastane vurmasını dahi kabullenmeyen ABDli yetkililer, yardım paketi için Senato'nun kapısını çaldı.

14,3 milyar dolarlık destek talebi

Cumhuriyetçiler, İsrail'e "Hamas'a karşı savaşında" ihtiyacı olduğu fonun sağlanması amacıyla 14,3 milyar dolar yardım gönderilmesine yönelik yasa tasarını kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu yardım kapsamında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Tasarı bugün görüşülecek

Ayrıca yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif ediliyor.

Tasarının, bugün Temsilciler Meclisinin alt komitesinde görüşülmesi bekleniyor.

Tasarıya eleştiri geldi

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu tasarıyı eleştirdi.

Tasarının maddelerinin, Beyaz Saray'ın bütçe teklifinin "altını oyduğunu" savunan Jean-Pierre, "Ulusal çıkarlarımızı politize etmek, umutsuz bir girişimdir." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin de yaptığı açıklamada, tasarı için IRS fonunun kesilmesini "zehirli hap" olarak nitelendirdi.

Yapılan eylem dikkati çekti

ABD'de İsrail için istenilen yardım, eylemlere neden oldu. Senato'da yapılan eylemde yardımı onaylamayan bazı protestocuların kollarına kırmızı boya sürerek Gazze yazdığı görüldü.