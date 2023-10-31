Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’a son şakasını yaptı! Özgür Özel’in yalanı...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalar ve CHP'li Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiriyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında dillere destan açıklamalar yaptı. Gazze'deki İsrail saldırılarına yönelik düzenlenen Büyük Filistin Mitingi, Kılıçdaroğlu'nu bir hayli rahatsız etmiş olacak ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çatarak “sen muhalefet değilsin, iktidarsın. Mitingle ne işin olur? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor o zaman göreceksin” ifadelerini kullandı.

Gündemin bir diğer dikkat çeken konusu ise CHP genel başkanlığına gözünü diken Özgür Özel… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili konuşan Özel, bu kutlamaları devletin değil, halkın kendi kendine yaptığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı ‘Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur’ sözlerini de yorumlayan Özgür Özel, Hamas'ın terörist olduğunu söyledi ama gelin görün ki terörist dediği Hamas'ın lideri İsmail Haniye ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arada çekildiği fotoğrafı ortaya çıktı. Özgür Özel'e sormak lazım; bir terör örgütü(!) lideriyle Atatürk'ün partisi CHP'nin genel başkanının bir arada ne işi var?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalar ve CHP'li Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili yaptığı açıklamayı YouTube'daki canlı yayınında değerlendiriyor.