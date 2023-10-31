Altay Bayındır'dan İngilizlere Galatasaray itirafı

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de verdiği röportajda Türkiye'deki maç atmosferinden bahsetti. Milli eldiven yaptığı açıklamada, "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum." dedi.

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Performansıyla tepki çektikten sonra Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kulüp kanalına röportaj verdi. Bayındır, Galatasaray derbisinin atmosferlerinin kendisi için özel olduğunu söyledi.

'O atmosferi çok seviyordum'

Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum." dedi.

Kaleciliğe başlama şeklini anlatan Bayındır, "İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım. İlk kulübüm Bursaspor'da defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince menajerimiz bana; 'Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok' dedi. Ben defansta ve forvet olarak oynamak istiyordum ama 'tamam deneyelim' dedim. Kaleye geçtim ve çok iyi hissettim." ifadelerini kullandı.