BIST 7.514
DOLAR 28,29
EURO 29,96
ALTIN 1.814,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de vahşet! Sesi duyan ihbar etti, hepsini öldürüp kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de vahşet! Sesi duyan ihbar etti, hepsini öldürüp kaçtı

MERSİN'den son gelen haber kan dondurdu. Anamur ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Abone ol

Göktaş Mahallesi'ndeki sitede, Adana'da yaşadığı öğrenilen M.T. (50) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşi Serap Aktağ'ın ailesi (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, yanındaki av tüfeğiyle kız kardeşine, eniştesi Murat Aktağ (50) ile yeğeni Ferhat Mücahit Aktağ'a (21) ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Serap Aktağ, kocası Murat ve oğlu Ferhat Mücahit Aktağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Hamas tünellerinde çatışma başladı! 133 bebek öldü
İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Hamas tünellerinde çatışma başladı! 133 bebek öldü
Otostop çektiği araç, gideceği yere değil de ölüme götürdü
Otostop çektiği araç, gideceği yere değil de ölüme götürdü
MHP’li Ersoy’dan HDP’li Bektaş’a 'Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz' tepkisi
MHP’li Ersoy’dan HDP’li Bektaş’a 'Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz' tepkisi
ABD'li Mike Pence'den 'İsrail, Tanrı'nın vaatlerinin doğru olduğunun bir kanıtı' açıklaması
ABD'li Mike Pence'den 'İsrail, Tanrı'nın vaatlerinin doğru olduğunun bir kanıtı' açıklaması
O görüntünün gizemi çözüldü! Bakın Hahambaşı Haleva, Erdoğan'ın omzuna ellerini koyup ne demiş
O görüntünün gizemi çözüldü! Bakın Hahambaşı Haleva, Erdoğan'ın omzuna ellerini koyup ne demiş
Kahreden rapor paylaşıldı! İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarında...
Kahreden rapor paylaşıldı! İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarında...
Hakan Fidan, Romanya'lı mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan, Romanya'lı mevkidaşı ile görüştü
Yaşlı adamı balkonda asılı halde gören komşular şok oldu
Yaşlı adamı balkonda asılı halde gören komşular şok oldu
Yeni film yolda, Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan yeniden bir araya geldi
Yeni film yolda, Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan yeniden bir araya geldi
Şok iddia! Okul müdürü, bağışlanan bilgisayarları satıp sanal bahis oynadı
Şok iddia! Okul müdürü, bağışlanan bilgisayarları satıp sanal bahis oynadı