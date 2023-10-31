ABD'li Mike Pence'den 'İsrail, Tanrı'nın vaatlerinin doğru olduğunun bir kanıtı' açıklaması

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri, Tevrat'tan yaptıkları alıntılarla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını dini temellerle savunmaya çalıştı.

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Las Vegas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantısı kapsamındaki konuşmalarında muhafazakar Cumhuriyetçi isimler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını meşrulaştırmak için Tevrat'tan çeşitli alıntılar yaptı.

Evanjelik Pence, konuşmasında, "Nesillerdir inanan Hristiyanlar olarak İsrail'in yayındayız. Çünkü İsrail, Tanrı'nın vaatlerinin doğru olduğunun bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in vadedilmiş toprak olduğunu öne sürdü

Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy de "Hazreti İsmail'in 450 milyondan fazla torununun uluslararası tanınmış 20 devlete sahip olduğunu" kaydederek, "Bunlardan birine sahip olmak Yahudi halkının hakkıdır. Gerçek budur." dedi.

Eski İsrail Başbakanı David Ben-Gurion'un "Geleceğimiz Yahudi olmayanların ne söylediğine değil, Yahudilerin ne yaptığına bağlıdır." dediğini anımsatan Ramaswamy, "Dağılmış bir ulus, ilahi bir amaçla ilahi bir hediyeyle ödüllendirildi." diye konuştu.

Ramaswamy, Hazreti İbrahim'in üzerinden örnekler vererek, "Tanrı, İbrahim'e göründü ve 'sana bu toprakları vereceğim' dedi. İbrahim burada, kendisine görünen Tanrı için bir altar inşa etti. Bu müthiş devlet, İsrail'dir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

"İsrail'i seviyorum ve susturulmayacağım"

Siyahi Cumhuriyetçi Senatör ve Cumhuriyetçi başkan aday adayı Tim Scott ise Tevrat'ta "İsrail'in Peygamber duası" olduğunu belirterek, "Siyonu (İsrail) seviyorum ve susturulmayacağım. Kalbim Kudüs'ü özlüyor ve susturulamam. Onun için (Kudüs'e) dua etmeyi bırakmayacağım." görüşünü paylaştı.

ABD'nin İsrail'e gönderdiği askeri yardımları da "ilahi bir nedene" bağlayan Scott, "ABD'nin gönderdiği askeri teçhizat ve sistemlerle Tanrı'nın gazabına uğrasınlar." ifadelerine yer verdi.

Aynı toplantıda konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve eski ABD Başkanı Donald Trump da İsrail yanlısı açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardı manını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.