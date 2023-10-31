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Uzmanlar açıkladı, keçiboynuzunu kaynatın bir de süt katın

Uzmanlar açıkladı, keçiboynuzunu kaynatın bir de süt katın

Keçiboynuzunu kaynatıp suyunu içenler, daha önce denemedikleri için pişman oluyor. Özellikle sütlü keçiboynuzu, inanılmaz faydalarıyla dikkat çekiyor.

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Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), baklagiller ailesine ait ve Akdeniz bölgesi ile Orta Doğu'ya özgü olan bir meyve ağacının meyvesidir. Keçiboynuz meyvesi, tarih öncesine dayanan eski bir besin kaynağıdır. Genellikle doğal tatlandırıcı olarak kullanılır ve farklı yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılır.

Sütle karıştırın

Keçiboynuzu tohumları, özellikle keçiboynuzu unu veya karuba unu olarak adlandırılan unun yapılmasında kullanılır. Bu un, glutensiz bir alternatif olarak kullanılabilir ve yüksek lif içeriğine sahiptir. Keçiboynuzu, sağlığa birçok fayda sağlayabilen besleyici bileşenler içerir.

Yüksek lif, mineraller (örneğin, demir, kalsiyum, potasyum), antioksidanlar ve flavonoidler gibi biyoaktif bileşenler içerir. Keçiboynuzu ayrıca sindirim sağlığını destekleyebilir, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve antioksidanlar sayesinde hücresel hasarı azaltabilir. Keçiboynuzlarını öğütüp suyunu çıkarabilir veya hazır olarak satılan keçiboynuzu suyu ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Keçi boynuzu nasıl kaynatılıp içilir?

Keçiboynuzu suyu ne kadar kaynatılır? İşte inanılmaz faydaları. Keçiboynuzu suyunu düzenli tüketmek, sindirim sistemini düzene sokmaya yardımcı olur. Keçiboynuzu suyunun tüketimi, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir, bu da kalp sağlığını destekleyebilir. Keçiboynuzu, antioksidanlar bakımından zengindir.

Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir ve hücresel hasarı azaltabilir. Keçiboynuzu suyu, demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller kemik sağlığına ve kas fonksiyonlarına katkıda bulunabilir. Keçiboynuzu, flavonoidler gibi biyoaktif bileşenler içerir.

Bu bileşenler, vasküler sağlık için faydalı olabilir ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. AA'nın haberine göre, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, sütle birleştirilen keçiboynuzunun çocuklarının gelişimine katkısının yanı sıra radyasyona karşı koruyucu etkisi bulunduğu tespit edildi.

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